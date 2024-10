A Fifa decidiu aplicar uma suspensão de dez jogos ao zagueiro italiano Marco Curto, em decorrência de um comentário discriminatório feito durante um amistoso entre Como e Wolverhampton, realizado em julho. O jogador fez uma comparação entre o atacante sul-coreano Hee Chan Hwang e o ator Jackie Chan, o que levou a Associação de Futebol da Coreia do Sul a apresentar uma queixa formal. Além da pena de suspensão, Curto também será obrigado a cumprir serviços comunitários e a participar de um programa de treinamento sobre conduta.

O clube Como, onde o jogador atua, saiu em defesa de Curto, alegando que a declaração não tinha a intenção de ofender. O incidente também resultou na expulsão do jogador português Daniel Podence, que agrediu Hwang. Atualmente, Curto, de 25 anos, está emprestado ao Cesena, que compete na segunda divisão do futebol italiano. Com a suspensão, ele ficará de fora de cinco partidas da Liga até o dia 10 de novembro.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias