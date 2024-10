Depois de vencer o primeiro turno em Manaus, o prefeito e candidato à reeleição, David Almeida (Avante) vem reafirmando seu compromisso com a cidade. Em entrevistas para a imprensa local, David declarou que sua campanha está pautada no campo das ideias e propostas, enfatizando um debate de alto nível sobre os próximos passos para o desenvolvimento da capital amazonense.

“Estamos prontos para discutir o futuro de Manaus com responsabilidade e compromisso. A minha prioridade será trabalhar por um segundo turno focado em soluções concretas para nossa cidade. Irei a todos os debates apresentar minhas propostas e o que Manaus viverá pelos próximos quatro anos”, afirmou o prefeito, durante entrevista à TV A Crítica, horas após apuração total das urnas na capital amazonense.

David também prometeu participação ativa nos debates programados para o segundo turno, assegurando que irá comparecer a todos. Ele falou sobre isso em entrevistas concedidas nesta segunda, (07/10) ao Grupo Norte de Comunicação, afiliado ao SBT.

“É no confronto de ideias que as melhores soluções aparecem. Estarei presente em todos os debates para ouvir e propor”, disse ele, demonstrando confiança na condução de uma campanha transparente.

David Almeida ainda destacou avanços em diversas áreas, como saúde, educação e infraestrutura. Sob seu comando, a cidade de Manaus viu melhorias significativas, como a modernização de serviços de saúde e o desenvolvimento de programas educacionais que impactaram a população de forma positiva. No entanto, segundo ele, ainda há muito a ser feito.

“Queremos mais quatro anos para a transformação de Manaus continuar”, garantiu.

Entre as principais propostas para um novo mandato, Almeida citou a construção do primeiro Hospital Municipal de Manaus, um marco histórico para a cidade. Além da criação da Cidade do Autista, um espaço voltado para o atendimento especializado de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Com o foco na continuidade dos avanços e em novos projetos, David Almeida busca consolidar seu nome como favorito na disputa, prometendo levar Manaus a um novo patamar de desenvolvimento caso seja reeleito. A campanha no segundo turno será decisiva para a definição do futuro da capital e Almeida promete estar à altura do desafio.

“Nossa embate será entre quem faz e quem fala. Será entre quem pode fazer muito por Manaus, e fez. E quem teve toda a oportunidade de fazer, e ficou de braços cruzados. Estamos mais do que preparados. Inclusive, estamos abertos ao diálogo com os demais candidatos”, declarou o candidato à reeleição pela Coligação “Avante, Manaus”.

