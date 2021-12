Avalie o post

O mundo está cada vez mais virtual, um ambiente propicio para a disseminação do golpe catfishing, um dos muitos que existem na internet. Normalmente, uma pessoa cria uma ou várias identidades virtuais falsas para enganar outros usuários com a intenção de extorquir a vítima financeiramente. A medida que os criminosos ganham confiança, eles passam a fazer perguntas mais sensíveis e se a vítima não filtrar o que fala, suas respostas podem ser usadas contra ela depois. O delegado Reinaldo Figueira, titular da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos do Amazonas, explica como agem esses criminosos e por qual motivo esse golpe tem se tornado tão comum.

É preciso ficar atento, a desconfiança deve estar sempre presente. Verifique se aquele perfil não é fake, pegue a foto de perfil que a pessoas está usando e faça uma pesquisa de imagem reversa online. Se ela aparecer em outros locais, pode ser um catfish. A melhor opção é bloquear, excluir e denunciar o perfil.

Recentemente um caso vazou e ganhou grandes proporções na internet. O caso do jogador de vôlei italiano que passou 15 anos acreditando namorar a distância a modelo brasileira Alessandra Ambrosio. Os golpistas conseguiram extorquir cerca de 700 mil euros.



Tania Freitas – Rádio Rio Mar

Foto: Mayara Viana

Fonte