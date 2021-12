Avalie o post

A Prefeitura de Manaus entregou, nessa quarta-feira (8), um presépio de 35 metros, na orla da Ponta Negra, considerado o maior do Brasil.



Assinado pelo artista parintinense Rossy Amoedo, o presépio natalino, instalado na praça central do complexo turístico, conta com 19 bonecos gigantes em movimento, sendo seis Reis Magos, Maria, mãe de Jesus, camelos, burros, vacas e anjos de 14 metros.

A inauguração do presépio gigante contou com fanfarra natalina e apresentação de tenores com canções de Natal.

Acontece, nesta sexta-feira (10), o Paço Cultural Natal das Águas, com apresentação de diversos artistas locais, a partir de 17h, na praça Dom Pedro II, Paço da Liberdade, Centro Histórico.

No último domingo (5), foi entregue, também na Ponta Negra, a árvore de Natal de 40 metros com a presença do Papai Noel.

Fonte: Prefeitura de Manaus

Fotos: Prefeitura de Manaus

Fonte