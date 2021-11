5/5 - (2 votes)

Um estudo que permite conhecer os municípios com maior demanda de passageiros por calhas de rios e quais as necessidades de usuários foram realizados pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam), durante o período da pandemia de Covid -19.

A pesquisa, divulgada no final da tarde desta terça-feira (23) leva em consideração o transporte longitudinal, de perímetro livre, das viagens com saída a partir dos postos de fiscalização do órgão em Manaus.

Confira a lista dos municípios mais procurados pelos passageiros:

Não Alto Solimões: Tabatinga, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença.

No Médio Solimões: Tefé, Coari, Fonte Boa.

Não Baixo Solimões: Manacapuru, Iranduba, Codajás.

Na calha do rio Juruá : Carauari, Eirunepé, Envira

Na calha do Purus : Lábrea, Boca do Acre, Pauini

No Baixo Amazonas : Parintins, Maués, Barreirinha

No Médio Amazonas : Itacoatiara, Autazes, Urucurituba

Na calha do Madeira: Manicoré, Humaitá, Borba

* A única calha que não conta com fiscalização da autarquia na capital é a do rio Negro, que compreende os municípios de Barcelos, Manaus, Novo Airão, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira, que são acessadas por meio do Porto do São Raimundo, na zona oeste, sendo de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

O objetivo do trabalho foi identificar se as linhas de transportes atuais são suficientes ou se há necessidade de oferta de mais linhas e contribuir para o processo de necessidade da Lei nº 5.604, que regulamenta o Serviço Público de Transporte Hidroviário Intermunicipal de Passageiros e Carga no Amazonas.

“Com esse trabalho, será possível avançar no processo de requerimento da Lei 5.604 e, também, em um segundo momento, para conhecer o perfil dos usuários desse transporte”, disse o diretor-presidente da Arsepam, João Rufino Júnior.

A Lei Estadual n ° 5.604 dispõe sobre o Serviço Público de Transporte Hidroviário Intermunicipal de Passageiros e Cargas (SPTHI). Após finalizada, a proposta será encaminhada para o governador Wilson Lima para sanção. A pesquisa, feita pela Arsepam por meio do Departamento de Transporte Hidroviário (DETH), foi de março de 2020 a 31 de outubro de 2021.

CALHAS DOS RIOS

No período, 411.205 os usuários utilizaram embarcações para acessar municípios no estado. Ao todo, um Arsepam realizou 14.795 fiscalizações em 586 embarcações ( barco motor, navio motor, ferryboats, lancha rápida e expressos ou a jato ). Uma base para a pesquisa foram os dados registrados durante as fiscalizações no Porto Público Privatizado de Manaus e nas balsas da Manaus Moderna, ambos no Centro, e no Porto da Ceasa, na zona sul.

Para conhecer uma condição real do transporte hidroviário no Amazonas, segundo Rufino Júnior, as equipes da autarquia fizeram visitas técnicas a Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte (IP4) de alguns municípios do Amazonas. E, em breve, novas ocorrerão devem para fortalecer uma proposta, sendo uma calha do Baixo Amazonas a próxima a ser conhecida e vistoriada.