Manaus/AM - A interligação digital via cabos ópticos do trecho Barcelos, Santa Izabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira do projeto que visa interligar digitalmente grande parte da Amazônia via cabos ópticos, no último mês de setembro, foi destaque no encontro destinado a promover a integração de representantes de 25 órgãos federais, promovido pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) na tarde da segunda-feira.

O projeto foi apresentado pelo coronel Marcelo Corrêa, do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército Brasileiro. De acordo com o coronel, o projeto tem capacidade de conexão de até 100 Gigabytes por segundo.

Outra apresentação no evento foi feita pela superintendente do Instituto de Preservação do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Amazonas (Iphan), Karla Bitar, que destacou a necessidade de se conciliar as visões de obras de desenvolvimento com a importância de se preservar os bens materiais, imateriais e arqueológicos.

Karla citou casos como a estrada construída no Acre em cima de geoglifos - estruturas de terra escavadas no solo e formadas por valetas e muretas que representam figuras geométricas de diferentes formas.

A mesa do encontro foi composta pelo comandante do Comando Militar da Amazônia (CMA), General Achilles Furlan Neto, pelo superintendente da Suframa, Algacir Polsin e pela superintendente do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Amazonas, Karla Bitar.

O superintendente da Suframa, Polsin apresentou as ações que a Suframa vem desenvolvendo nos últimos meses voltadas para o desenvolvimento da região amazônica.

Para ele, a idealização do encontro periódico com os representantes dos órgãos públicos federais é de suma importância para integrar esforços em prol do desenvolvimento regional. “Entendemos que a Amazônia é um verdadeiro ‘continente’. É necessário, portanto, que todo os esforços empreendidos na região sejam intensificados e unidos, e não diluídos. Por isso, um encontro como esse é muito importante. Muitas soluções e parcerias podem sair daqui”, enfatizou.

A próxima reunião de integração dos órgãos federais está prevista para o mês de fevereiro do ano que vem, e deve acontecer novamente na Suframa.