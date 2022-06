5/5 - (1 vote)

Dois pescadores suspeitos de estarem envolvidos no desaparecimento do indigenista Bruno Araújo Pereira, da Funai e do jornalista inglês Dom Phillips (fotos) foram detidos pela Polícia Federal (PF). De acordo com as informações os agentes capturaram os pescadores identificados apenas por "Churrasco" e "Jâneo" no início da noite desta segunda-feira (6).

Dessa forma, ele foram levados para a cidade de Atalaia do Norte e estão detidos pela Polícia Civil do Estado.

Segundo a publicação, Bruno tinha um encontro com Churrasco na comunidade São Rafael, no Vale do Javari, no último domingo (6).

Esse compromisso que foi acompanhado por Dom na volta da viagem dos dois ao Lago do Jaburu, para visitar a equipe de Vigilância Indígena.

No entanto, Churrasco não apareceu e os dois seguiram viagem até a cidade de Atalaia, um trajeto que duraria duas horas, mas nunca foi completado pelos homens.

Portanto, eles não foram mais vistos após a tentativa de encontro com o pescador e não fizeram mais contato.

