5/5 - (2 votes)

Um helicóptero da Marinha do Brasil realiza hoje (7) a busca do jornalista britânico, Dom Philips e do indigenista Bruno Araújo que desapareceram no Vale do Javarí. A região está localizada no extremo oeste do Amazonas, onde havia uma lancha com homens para realizar a operação.

Conforme o Metrópoles, além disso, um helicóptero do 1º Esquadrão de Emprego Geral do Noroeste, duas embarcações e uma moto aquática também chegaram ao local.

Em nota a Marinha informou: “Durante toda a tarde [de segunda-feira] foram realizadas ações nos rios Javari, Itaquaí e Ituí, no interior do Amazonas”.