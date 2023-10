O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou, nesta terça-feira, 3/10, um conjunto de novas medidas para o enfrentamento à vazante histórica. O ato aconteceu no Centro de Cooperação da Cidade (CCC), localizado no bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul. Uma das ações anunciadas pelo chefe do Executivo municipal foi a criação do auxílio-financeiro aos permissionários que atuam na praia da Ponta Negra, que foram afetados com a interdição para o banho no rio Negro.

“Por meio da secretaria de empreendedorismo, nós vamos instituir um auxílio para que esses permissionários possam minimizar suas perdas durante esse período. Além dessa ação, nós vamos manter o complexo ativo para que os outros empreendedores ambulantes continuem a exercer as suas atividades, esses próprios empreendedores serão ajudados também com os eventos realizados pela prefeitura a partir do aniversário da cidade, e assim nós vamos ter uma atividade econômica no local”, disse Almeida.

O projeto, realizado por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), prevê que o auxílio-emergencial atenda os empreendedores da praia da Ponta Negra durante três meses, com parcelas de R$ 1 mil. De acordo com a Semtepi, uma busca-ativa está sendo realizada para identificação dos permissionários e o pagamento deve ser realizado até o final do mês.

“O auxílio é para os empreendedores que estão mais próximos da praia, e que serão diretamente impactados, mas também estamos trabalhando eventos esportivos culturais para ter um movimento na praia, para que outros empreendedores também não sejam impactados. Então, a ideia é a gente manter esse auxílio, enquanto estivermos nesse período de estiagem e trabalhar a questão do movimento para que os empreendedores não sintam com a ausência dos banhistas”, pontuou o titular da Semtepi, Radyr Júnior.

A interdição de 90 dias da praia para o banho foi decidida após a rio Negro atingir a cota de 15,29 metros, abaixo da altura mínima considerada segura de 16 metros, conforme o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado, em 2013, junto ao Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM), com órgãos municipais e estaduais signatários do compromisso, incluindo Corpo de Bombeiros do Amazonas (CB-AM) e Polícia Militar.

Escolas ribeirinhas

Outra decisão anunciada pelo prefeito David Almeida foi o encerramento do ano letivo presencial em comunidades do rio Negro, devido à severa estiagem.

“Nós já estamos com praticamente 95% do calendário letivo concluído, porque lá as aulas iniciam antes. Então, os alunos das 48 escolas que temos nas 55 comunidades ribeirinhas vão passar a ter o ensino remoto. Nós estaremos também enviando mantimentos nos próximos dias para essas famílias”, explicou o chefe do Executivo municipal.

Mais ações

Além disso, será feito o fornecimento de água potável, em parceria com a concessionária Águas de Manaus, para as comunidades ribeirinhas. Por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semasc), a gestão municipal também irá realizar a distribuição de cestas básicas e kits de higiene beneficiando aproximadamente 6,8 mil pessoas.

Para realizar essa distribuição, a Prefeitura de Manaus utilizará as lanchas das Secretaria Municipal de Educação (Semed) e de Saúde (Semsa), além de balsas pequenas que ainda conseguem navegar pelos rios da região.