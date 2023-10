Além de dominar a seleção da Copa do Brasil 2023, colocando seis jogadores no time ideal, o São Paulo também teve o craque do torneio. Na tarde desta terça-feira, 3, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou que Rodrigo Nestor foi eleito o melhor jogador do campeonato. Peça-chave no esquema de Dorival Júnior, o meio-campista fez uma competição de muita regularidade e ainda brilhou nas finais contra o Flamengo. Na primeira decisão, no Maracanã, o meia deu bela assistência para o argentino Jonathan Calleri fazer o gol da vitória. Já no Morumbi, o garoto revelado em Cotia anotou uma pintura, confirmando o título inédito para o Tricolor.

Nestor: eleito o craque da @CopaDoBrasilCBF! “Criado pelo Tricolor, o talento #MadeInCotia foi a resposta para o São Paulo nas horas mais importantes”, descreveu o perfil oficial da Copa do Brasil, responsável pela premiação. Teve linda assistência de Nestor para Calleri no… pic.twitter.com/E8nfLcATee — São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 3, 2023