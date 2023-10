A segunda rodada da Liga dos Campeões começou nesta terça-feira, 3, com partidas válidas pelos Grupos A, B, C e D. Com algumas zebras e muitos gols, as partidas foram emocionantes e repletas de reviravoltas. Na chave A, o Manchester United foi derrotado pelo Galatasaray (Turquia) por 3 a 2, em pleno Old Trafford – o brasileiro Casemiro chegou a ser expulso. Ao mesmo tempo, o Bayern de Munique virou sobre o Copenhagen por 2 a 1, na Dinamarca. No Grupo B, o Arsenal foi surpreendido pelo Lens, na França, levando uma virada por 2 a 1 – Gabriel Jesus fez o único gol dos Gunners. Já PSV e Sevilla ficaram no 2 a 2, na Holanda, em jogo da mesma chave.

No Grupo C, outros dois jogos eletrizantes agitaram a rodada. O Union Berlin chegou a abrir 2 a 0 sobre o Braga, na Alemanha, mas levou a virada para 3 a 2 já nos acréscimos. O Real Madrid, por sua vez, também ganhou do Napoli de 3 a 2, de virada, em pleno Diego Armando Maradona. Por fim, na chave D, a Real Sociedad visitou o RB Salzburg e ganhou por 2 a 0. Já a Inter de Milão confirmou o favoritismo e bateu o Benfica por 1 a 0, no Giuseppe Meazza. Abaixo, veja todos os resultados e a classificação dos quatro grupos. Nesta quarta-feira, 4, as equipes das chaves E, F, G e H entram em campo.

Grupo A

Manchester United 2 x 3 Galatasaray

Copenhagen 1 x 2 Bayern de Munique

Tabela de classificação:

Bayern de Munique – 6 pontos Galatasaray – 4 pontos Copenhagen – 1 ponto Manchester United – 0 ponto

Grupo B

Lens 2 x 1 Arsenal

PSV 2 x 2 Sevilla

Tabela de classificação:

Lens – 4 pontos Arsenal – 3 pontos Sevilla – 2 pontos PSV – 1 ponto

Grupo C

Union Berlin 2 x 3 Braga

Napoli 2 x 3 Real Madrid

Tabela de classificação:

Real Madrid – 6 pontos Napoli – 3 pontos Braga – 3 pontos Union Berlin – 0 ponto

Grupo D

RB Salzburg 0 x 2 Real Sociedad

Inter de Milão 1 x 0 Benfica

Tabela de classificação:

Real Sociedad – 4 pontos Inter de Milão – 4 pontos RB Salzburg – 3 pontos Benfica – 0 ponto