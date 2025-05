Visuliazação: 0

Manaus recebe, nesta sexta-feira (09/05), uma pedalada especial promovida pelo movimento social Pedala Livre em homenagem ao Dia das Mães. O ponto de encontro será na Rua Rafael Assayag, 82, no bairro Alvorada 1, próximo à Feira Coberta. A concentração começa às 19h, com saída prevista para às 20h. O percurso será de aproximadamente 15 quilômetros pelas ruas da cidade.

Mais do que um simples passeio ciclístico, o evento contará com uma programação pensada especialmente para as mães. Está prevista a montagem de uma estrutura no local, com sorteios de brindes, depoimentos emocionantes e o tradicional grito de guerra das mulheres, marca registrada nas redes sociais do movimento.

O Pedala Livre é um projeto social que incentiva o uso da bicicleta como meio de integração social, promoção da saúde e bem-estar. As pedaladas acontecem regularmente às terças e sextas-feiras, com saída de diferentes pontos da cidade. O diferencial do projeto está na oferta de 108 bicicletas gratuitas, permitindo que qualquer pessoa participe mesmo sem possuir uma bicicleta própria.

Quem quiser acompanhar ou participar dos próximos eventos pode seguir o projeto nas redes sociais pelo perfil @pedalalivreoficial, visitar o site pedalalivre.com ou entrar em contato pelo WhatsApp (92) 99183-6847.