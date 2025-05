Visuliazação: 0

O encerramento da temporada 2025 do #Toadas acontece neste sábado (10), com atrações que prometem um verdadeiro espetáculo no Mirante Lúcia Almeida, no centro de Manaus. O evento, totalmente gratuito, começa às 13h e será marcado pelo duelo de vozes, reunindo os levantadores dos bois Caprichoso e Garantido, Patrick Araújo e David Assayag.

Os dois prometem uma apresentação digna de prévia de arena, faltando pouco mais de um mês para o Festival de Parintins. Além dos levantadores oficiais, o público também vai dançar e cantar com Sebastião Junior e com o amo do boi Caprichoso, Caetano Medeiros.

Ao longo deste ano, o #Toadas se consolidou como evento cativo no calendário cultural bovino da cidade. Foi sucesso absoluto de público em todas as apresentações, reunindo aproximadamente 6 mil pessoas e levou ao palco artistas de grande renome, que se dedicam a cantar, compor e preservar a tradição dos bois Garantido e Caprichoso.

“Encerramos esta edição com chave de ouro, celebrando a cultura dos bois em um dos principais cartões postais da cidade. O projeto cresceu, teve um salto de público e ampliou o acesso dos amazonenses a um evento que exalta os artistas que vivem e cantam os bois. Em 2025, o #Toadas virou referência, ao lado do Bar do Boi Caprichoso e do Curral do Boi Garantido”, afirma o idealizador do projeto, o jornalista Neuton Correa.

O #Toadas 2025 começou no dia 30 de março, seguindo a proposta idealizadora do projeto, de valorizar artistas locais ligados aos bumbás e movimentar a cena cultural da cidade.

Pela primeira vez, o projeto chegou ao bairro São Raimundo, reunindo moradores e fãs da toada em uma edição especial, realizada na comemoração de 10 anos do Parque Rio Negro, um dos cartões postais de Manaus.

“Nossa primeira edição em bairro foi um sucesso e com certeza é uma meta para 2026: levar o #Toadas para mais próximo das comunidades”, comenta Neuton Corrêa.

