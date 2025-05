Visuliazação: 0

A Polícia Federal (PF) alerta para a circulação de sites falsos de inscrição para concursos públicos inexistentes em nome da corporação. Atualmente, o único concurso público aberto pela instituição é para a área administrativa, com inscrições realizadas exclusivamente no site oficial do Cebraspe.

O certame oferece 192 vagas, sendo oito para o Amazonas, com salários iniciais que podem chegar a R$ 11 mil. As oportunidades são destinadas a candidatos com formação de nível médio e superior. As inscrições se encerram às 18h do dia 21 de maio.

A PF reforça que todos os processos seletivos oficiais são divulgados exclusivamente pelos canais institucionais e orienta os candidatos a desconsiderarem qualquer outra fonte não oficial.

Em caso de suspeitas, denuncie às autoridades pelo canal Comunica PF: https://www.gov.br/pf/pt-br/comunica-pf.