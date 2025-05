Capotamento causado por motorista bêbado deixa jovem ferido na Avenida São Jorge

Visuliazação: 0

Um grave acidente de trânsito ocorrido na manhã desta sexta-feira (9/5) deixou o trânsito congestionado na avenida São Jorge, na zona Oeste de Manaus. A colisão envolveu dois veículos — um Renault Sandero preto e um Renault Clio vermelho — e resultou no capotamento de um dos carros na via.

De acordo com informações preliminares do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), o acidente ocorreu nas proximidades da avenida Jacira Reis. O Sandero preto, conduzido por um motorista de aplicativo, colidiu com o Clio vermelho, que transportava uma família. Com o impacto, o carro de passeio capotou no meio da pista, enquanto o veículo de aplicativo rodopiou e foi parar na calçada.

Segundo agentes do IMMU que atenderam a ocorrência, o condutor do Renault Sandero apresentava sinais de embriaguez. Ele foi conduzido à delegacia para realizar o teste de alcoolemia e prestar esclarecimentos.

O impacto deixou um dos ocupantes do Clio ferido. A vítima foi identificada como Yann Rodrigues de Souza, de 20 anos, que precisou ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do jovem.

Colisão e capotamento na avenida São Jorge – Fotos: Reprodução

Trânsito afetado

O tráfego na avenida São Jorge ficou bastante congestionado desde o início da manhã, com filas de carros se estendendo por vários quilômetros. Os agentes do IMMU atuam na organização do trânsito e na retirada dos veículos envolvidos. O carro capotado já está sendo removido por um guincho, mas a recomendação das autoridades é que os motoristas evitem o trecho.