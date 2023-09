A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), deflagrou, na madrugada desta terça-feira (12/09), operação policial que resultou na apreensão de 200 quilos de cocaína, avaliados em cerca de R$ 16 milhões. O material ilícito foi apreendido no ramal do Brasileirinho, zona leste.

O secretário de Segurança Pública, coronel Vinicius Almeida, parabenizou os policiais civis do 6º DIP pelo trabalho desempenhado, em retirar os entorpecentes de circulação, e relembrou que esta é a terceira apreensão realizada pela PC-AM em quatro semanas.

“Quero destacar, novamente, o excelente trabalho que as forças de segurança vem realizando na repressão às organizações criminosas. A determinação do governador Wilson Lima é que a Polícia Civil e a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) atuem de maneira integrada para combater o crime organizado, pois cada vez que ações como essas são deflagradas, consequentemente gera-se mais segurança no Estado”, salientou.

Conforme o delegado-geral adjunto, Guilherme Torres, juntando essa às apreensões feitas pelos Departamentos de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) e de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), nos dias 25 de agosto e 7 de setembro, respectivamente, soma-se um prejuízo de aproximadamente R$ 120 milhões, ao crime organizado.

“Nas últimas semanas, tivemos as apreensões de duas toneladas de drogas, entre cocaína e maconha, e de meia tonelada de maconha, realizadas pelo DRCO e pelo Denarc, respectivamente. Agora, estamos aqui apresentando o resultado de mais uma operação, desta vez feita pelo 6º DIP, o que evidencia que todas as delegacias da PC-AM estão atuantes no combate ao tráfico de drogas”, ressaltou.

De acordo com o delegado Ericson Tavares, titular do 6º DIP, havia uma investigação em torno do transporte desta droga e, por meio de informações, foi constatado que três indivíduos estariam descarregando o material na localidade.

“Ao nos avistar, eles empreenderam fuga por meio fluvial, em uma rabeta. Eles levaram uma parte dos entorpecentes e a outra permaneceu em terra, possibilitando a apreensão”, disse

Ainda de acordo com o titular, as investigações apontam que o material ilícito teria vindo da cidade de Letícia, na Colômbia, para, possivelmente, abastecer o tráfico de drogas em Manaus e no estado do Pará.

“As investigações continuarão para localizar os indivíduos e confirmar para qual seria o destino da droga, bem como quem seria o fornecedor”, reforçou.