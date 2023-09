Uma dessas tecnologias modernas utilizada pela Amazonas Energia é a termografia do sistema elétrico. O nome, de origem grega, é autoexplicativo: therme significa calor. E grafia vem a ser a escrita. Traduzindo, termografia é o calor que pode ser percebido ou descrito. Na prática, a concessionária vem fazendo uso de câmeras termográficas para mapear a instalação através de diferentes temperaturas.

Dessa forma, consegue-se descobrir e diagnosticar possíveis falhas ou conexões sobrecarregadas, além de cargas desequilibradas. A concessionária também tem constatado se há avarias no isolamento do sistema elétrico. “Essa câmera é semelhante a uma filmadora. Ao invés de uma imagem normal, consegue-se ver uma imagem térmica. Onde aparece amarelo claro é onde está mais quente, ao contrário da imagem mais escura que é onde está mais frio”, explica Gladston Noronha, gerente do Departamento de Manutenção da Amazonas Energia.

Desse modo, situações como superaquecimento dos componentes energizados e de componentes comprometidos podem ser identificadas por meio da termografia elétrica. Isso permite que a concessionária adote as medidas preventivas a tempo de corrigir as situações sem causar interrupção no sistema de fornecimento de energia ou de realizar o serviço programado em menor tempo possível. “Assim, evitamos acidentes, danos e prejuízos”, exemplifica Noronha, acrescentando que, boa parte do interior do estado também utiliza desse recurso de manutenção preditiva.

Segundo ele, a termografia elétrica apresenta inúmeras vantagens à população, principalmente para as atividades industriais e estruturas prediais em geral. Noronha destaca os principais benefícios da ferramenta: proteção da vida; prevenção de acidentes; redução de interrupções das atividades por falhas nos equipamentos ou componentes; redução do consumo de energia; aumento da produtividade; e aumento da vida útil dos equipamentos.

Drone

Desde o início deste ano, a Amazonas Energia também está investindo no uso de drones (aeronaves remotamente pilotadas) quando precisa verificar um possível problema em linhas de transmissão elétrica. A altura da fiação, que pode chegar a até 18 metros, é facilmente atingida pelo aparelho, informa Noronha.

De acordo com o gerente do Departamento de Manutenção da Amazonas Energia, o drone consegue chegar bem perto da linha de transmissão e mostrar aos técnicos o que está acontecendo no local. “Com esse aparelho, é possível determinar os locais críticos para priorizar uma inspeção tradicional e manutenção corretiva imediata. Toda semana temos pelo menos quatro equipes andando em alimentadores e subestações, verificando cada situação nesses tipos de inspeções”, informa Noronha.

Manutenção do Sistema

Visando garantir de forma contínua o fornecimento de energia elétrica, o Departamento de Manutenção da Amazonas Energia realiza sucessivas ações de melhoria em suas subestações, redes e linhas de distribuição e equipamentos, buscando reduzir as ocorrências de falta de energia.

No ano de 2022, foram gastos cerca de R$ 94 milhões, com ações de manutenções, nas quais as principais ações estão relacionadas com as seguintes atividades:

• Instalação e substituição de postes deteriorados por novos (944 unidades);

• Instalação e substituição de transformadores (1.435 unidades);

• Instalação e substituição de rede de distribuição de cabo de alumínio por cabo multiplexado (89 km);

• Serviços de poda de árvore junto à rede elétrica (92.333 unidades);

• Limpeza de faixa de servidão em rede de distribuição (318,6 km);

• Manutenções preditivas e preventivas em equipamentos de subestações 69/138 kV (2.275 serviços).

No ano de 2023, estão previstos cerca de R$ 128 milhões, aumento de 36% em relação ao ano anterior. As ações de manutenção planejadas a serem executadas são:

• Instalação e substituição de postes deteriorados por novos (631 unidades);

• Instalação e substituição de transformadores (815 unidades);

• Instalação e substituição de rede de distribuição de cabo de alumínio por cabo multiplexado (49,3 km);

• Serviços de poda de árvore junto à rede elétrica (28.907 unidades);

• Limpeza de faixa de servidão em rede de distribuição (97,1 km);

• Manutenções preditivas e preventivas em equipamentos de subestações 69/138 kV (1.725 serviços).

“Todos os anos, a concessionária estabelece seu plano de manutenção em alta, média e baixa tensão, visando manter o sistema com a qualidade e confiabilidade necessária para atender aos nossos clientes”, afirmou o Gerente de Manutenção, Gladston Noronha.

Em 2023, a Amazonas Energia mantém todos os seus indicadores de continuidade regulados (DEC e FEC) dentro dos limites estabelecidos pelo órgão regulador (ANEEL).