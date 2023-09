A tenista Simona Halep, ex-número 1 do mundo, recebeu nesta terça-feira, 12, uma suspensão de quatro anos longe das quadras por ser flagrada em um exame antidoping. A romena, atual 26ª melhor do ranking WTA, testou positivo para a substância proibida roxadustat, no US Open de 2022, depois de um exame regular de urina durante a competição. Desta forma, por cometer violações do Programa Antidoping do Tênis (TADP), a Agência Internacional para a Integridade do Ténis (ITIA) optou uma punição pesada. Em sua defesa, a atleta de 31 anos alegou ter consumido um “suplemento contaminado”. O tribunal, porém, considerou que “o volume ingerido não poderia ter resultado na concentração de roxadustat encontrada na amostra positiva”. Vencedora de dois torneios Grand Slam, Halep tinha sido suspensa provisoriamente desde outubro do ano passado, motivo pelo qual a sua suspensão será prolongada até 6 de outubro de 2026.

*Com informações da Agência EFE