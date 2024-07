Com 1259,3 votos contra 1259.2 do Garantido, o boi bumbá Caprichoso se sagrou campeão do 57 Festival Folclórico de Parintins. Foi uma disputa acirrada, o que ficou claro na apuração das notas dos jurados, onde itens se alternavam nas notas, variando entre 9.9, 9.9 ou 10.

Assim que o coordenador anunciou a última nota o presidente do Caprichoso, Rossy Amoedo, foi cercado por jornalistas, revelando aos prantos que realizava um sonho de infância.

— Eu era criança quando o Caprichoso foi tricampeão e agora o destino me dá essa conquista, dessa vez como presidente -, disse ele.

Após botar as mãos no troféu de tricampeão, Amoedo saiu para a rua sendo, seguido por uma multidão de camisas azuladas, gritando “Tricampeão!”.

Na avenida Rômulo de Castro, a caminho do curral Zeca Xibelão, a toada mais cantada foi “Mallu Dudu”, a preferida da temporada bovina na ilha.

Mais fotos da festa do Caprichoso

Pela SEC

Ao abrir a apuração, o secretário Marcus Apolo disse que o boi de Parintins

Rompeu barreiras e chegou muito longe.

— Em nome do governador Wilson Lima parabenizo os dois bois e, principalmente, os trabalhadores. Os comentário sobre o festival 2024 são os mais positivos.

— Estamos falando de geração de empregos, economia aquecida e promoção do turismo no Amazonas. – disse o secretário.