O Caprichoso é campeão do 56º Festival Folclórico de Parintins. Com o tema“Cultura – O Triunfo do Povo”, o Touro Negro conquistou o 26º título da agremiação.

A apuração ocorreu, na tarde desta segunda-feira (3), no Centro Cultural de Parintins, Bumbódromo, palco do embate entre os bumbás.

O presidente Rossy Amoedo comemorou o tricampeonato: “Minha história começou debaixo das alegorias e, hoje, temos essa conquista. Quero agradecer a todos: costureiras, soldadores, artistas, diretoria… Parabéns a todos nós de Parintins”.

O Caprichoso também ganhou o ‘Prêmio da Galera’: “Esse prêmio não representa só o tricampeonato, mas a doação de todos do Capricoso. Essa conquista ficará imortalizada. Que venham os próximos desafios!”.

Ao final, Rossy Amoedo e Fréd Goes, presidente do Garantido, se abraçaram após o resultado. “O que fazemos é provocar a sensibilidade. O resultado é favorável para o Festival de Parintins. Há tranquilidade de fazer o melhor possível”, destacou emoncionado.

Caprichoso é o boi campeão do Festival de Parintins 2024. É o tricampeonato do azul e branco. pic.twitter.com/hnD2HvRt5Y — Mário Adolfo Filho (@marioadolfo) July 1, 2024

O tema de 2024

Em 2024 o Boi Bumbá Caprichoso ressaltou a cultura popular e o quanto ela é representativa à humanidade.

“É arte, que torna singular os ilhéus de Parintins, com suas cores e expressões, fantasias e alegorias, cantos e danças. É mestre Bacuri, da Marujada de Guerra, que faz do pulsar do seu tambor o símbolo da resistência, onde os bumbás da Amazônia, um dia, foram perseguidos pelas elites,” explicou a sinopse contextualizada pelo Conselho de Arte.Fotos: Pedro Coelho e Michel Amazonas

Notas

1ª Noite:

Caprichoso – 419,8

Garantido – 419,7

2ª Noite:

Caprichoso – 419,8

Garantido – 419,8

3ª Noite:

Caprichoso – 419,7

Garantido – 419,7