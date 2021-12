Avalie o post

Entre a manhã da última segunda-feira (29/11) até esta sexta-feira (03/12), o sistema de câmeras inteligentes de videomonitoramento de Manaus, por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), recuperou 16 veículos na capital. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), que coordena a ferramenta de combate à criminalidade.

Batizado de “Paredão”, a ferramenta é um investimento de tecnologia avançada, do Programa Amazonas Mais Seguro, lançado pelo Governo do Amazonas. Somente na terça-feira (30/11) e na quarta-feira (1°/12), dez veículos foram recuperados, sendo cinco em cada dia.

De acordo com dados da SSP-AM, em novembro, o sistema de câmeras inteligentes correspondeu a 53% das recuperações de veículos, com restrição de roubo ou furto, do mês. Além de recuperar veículos, também são realizadas prisões em flagrante, apreensões de armas e drogas com o auxílio da ferramenta.

Ocorrências – Na quarta-feira (1°/12), o sistema de câmeras auxiliou na recuperação de uma motocicleta, de placa QZQ-7B67, com restrição de roubo, na prisão de um homem de 25 anos, além da apreensão de um revólver calibre 32 com numeração suprimida.

Na ocasião, uma equipe da Força Tática recebeu informações do “Paredão” relacionadas a um homem que estaria com camisa vermelha, sem capacete e a motocicleta estava sendo utilizada em roubos por dois dias seguidos no bairro Manoa, zona norte de Manaus. Os policiais foram até o local e identificaram o envolvido. O caso foi encaminhado para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Na quinta-feira (02/12), outra motocicleta com restrição de roubo foi recuperada com o auxílio das câmeras. No mesmo caso, dois homens, de 42 e 33 anos, foram presos. O fato ocorreu na rua Urucará, bairro Cachoeirinha, zona sul da capital. Policiais da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) conduziram a ocorrência ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

No bairro São Raimundo, zona sul da cidade, um veículo modelo Volkswagen Gol, de cor vermelha, também foi recuperado. Policiais da 5ª Cicom receberam a informação do sistema de videomonitoramento e foram até a rua da Cachoeira. Os infratores abandonaram o carro após avistar a Polícia Militar. O automóvel, com restrição de roubo, foi levado para a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV).

Paredão – O sistema de videomonitoramento é coordenado pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e está interligado ao Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops). Ele possui tecnologia capaz de auxiliar na prevenção, investigação e solução de crimes como roubos, furtos e homicídios. São 500 câmeras instaladas em pontos estratégicos da capital.

Fonte: SSP-AM

Fotos: Divulgação/SSP-AM

Fonte