O paratleta de halterofilismo Lucas dos Santos embarca nesta segunda-feira (11) para a Copa do Mundo de Halterofilismo, etapa disputada em Santiago, no Chile, entre os dias 15 e 17 de agosto.

Lucas, que conta com o apoio do Governo do Amazonas, por meio do Bolsa Esporte Estadual, será um dos 16 paratletas que compõem a seleção brasileira na primeira competição internacional após os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

“O Governo do Amazonas reconhece e valoriza o esforço dos nossos paratletas, que representam o estado em competições internacionais. Estamos mantendo nosso compromisso em proporcionar o suporte necessário para que atletas como Lucas dos Santos possam alcançar os melhores resultados e representar o nosso estado com orgulho”, disse o secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Diego Américo.

Lucas dos Santos tem em seu currículo um ouro até 49 kg nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023 e um bronze nos Jogos Parapan-Americanos de Lima 2019. O amazonense passou por uma semana de treinamentos no centro de treinamento do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e ressalta que sua preparação é para iniciar o ciclo de Los Angeles 2028 demonstrando força.

“A preparação foi ótima, a aclimatação também, estou pronto para dar o meu melhor e no Chile, se Deus quiser, conquistar uma medalha. Depois do Chile vamos disputar o Mundial do Cairo, a competição mais importante do ano e para a qual eu já estou convocado, então é continuar treinando e brigando para no final conquistar a vaga para as Olimpíadas de Los Angeles”, apostou Lucas.

A etapa da Copa do Mundo de Santiago será a primeira competição a contar pontos para o ranking de classificação das Olimpíadas de Los Angeles 2028, o Qualification Pathway, como determinado pela World Para Powerlifting (WPPO). Lucas dos Santos competirá contra outros sete participantes na próxima sexta-feira (15/08), às 10h25.

