Agora, espera o adversário da decisão que sairá do Majestoso entre São Paulo e Corinthians, neste domingo (27)

São Paulo – O Campeonato Paulista 2022 tem seu primeiro finalista confirmado. Jogando mais uma vez com o Allianz Parque lotado (37.618 torcedores), o Palmeiras venceu o RB Bragantino por 2 a 1 na noite deste sábado (26) em duelo único pela semifinal.

Dudu, Murilo, Rony e Jailson, do Palmeiras, comemoram primeiro gol no Bragantino

(Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

Neste sábado, os gols vieram todos no primeiro tempo. O zagueiro Murilo abriu o placar, Léo Realpe, também zagueiro, empatou para o Massa Bruta, mas o atacante Rony fez o segundo do Verdão.

Com a vaga na final carimbada, o Verdão terá dois jogos para tentar um título invicto depois de 50 anos. O clube segue sem perder no Paulistão, com 11 vitórias e três empates. Além de ter a melhor defesa do estadual, com apenas quatro gols sofridos. O último campeão dessa forma foi Corinthians, de Ronaldo Fenômeno, em 2009.

O jogo

O Palmeiras começou ao seu estilo avassalador e abriu o placar com dois minutos do primeiro tempo. Depois de jogada ensaiada de escanteio entre Marcos Rocha e Gustavo Scarpa, o meia levantou na área, e o zagueiro Gustavo Gómez ajeitou para o seu companheiro de zaga, Murilo, abrir o placar no Allianz.

Ainda na etapa inicial, aos 18 minutos, Helinho, substituto do atacante Artur, cobrou uma falta na área e depois de uma disputa de bola no alto, o zagueiro Realpe empatou de cabeça.

Já na parte final do primeiro tempo, Rony aproveitou uma jogada coletiva entre Scarpa, Dudu e Raphael Veiga, para colocar o Verdão na frente de novo.

No segundo tempo, o time do Palmeiras recuou mais para buscar o contra golpe e sofreu sustos em bolas paradas. Aos 24 minutos, o goleiro Marcelo Lomba fez uma boa defesa na cobrança de falta do lateral-esquerdo Luan Cândido de longa distância.

Aos 44 minutos, Wesley, que entrou no segundo tempo, recebeu de Veron e carimbou a trave. O Verdão assustou em outras jogadas de velocidade, mas não conseguiu mais finalizar com perigo ao gol de adversário. Com o 2 a 1 garantido, carimbou sua terceira final consecutiva de estadual.



Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

