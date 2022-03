Avalie o post

A Conmebol divulgou a tabela da fase de grupos; estreia no Maracanã será na segunda rodada, dia 12 de abril

São Paulo –A Conmebol divulgou no sábado (26) a tabela da fase de grupos da Libertadores. Com o sorteio realizado na sexta-feira (25), o Flamengo vai disputar o Grupo H com Sporting Cristal, do Peru, Universidad Católica, do Chile, e Talleres, da Argentina.

Flamengo estreia na Libertadores fora de casa (Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

O Mengão é cabeça de chave do grupo e, portanto, faz a estreia fora de casa, no dia 5 de abril, às 21h30, a pouco menos de duas semanas, contra o Sporting Cristal.

A torcida Rubro-Negra também já tem data marcada para empurrar o time no Estádio mais famoso do mundo: na segunda rodada, dia 12 de abril, às 21h30 o Maracanã vai receber Flamengo e Talleres.

Bicampeão da Libertadores, com o último título em 2019, o Flamengo vai em busca do Tricampeonato e é um dos favoritos na competição. Em 2021, teve a oportunidade, mas perdeu para o rival paulista Palmeiras.

