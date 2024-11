O Palmeiras conseguiu uma improvável virada sobre o Bahia na noite desta quarta-feira (20), em Salvador, e se fortaleceu na luta pelo título do Brasileirão. Em noite de pouca inspiração e dominado em alguns momentos na Arena Fonte Nova, o time alviverde encontrou forças para derrotar os baianos por 2 a 1 graças ao talento de Raphael Veiga, autor de um lindo gol de falta, e do faro de gol do artilheiro Flaco López, que deixou o banco de reservas para assegurar o triunfo perto dos acréscimos. O desempenho não foi bom, mas sobrou algo que vinha faltando ao Palmeiras: eficácia. Luciano Rodríguez fez o gol da equipe baiana, que sofreu sua quarta derrota seguida e viu aumentar a pressão, sobretudo em cima do técnico Rogério Ceni. Para o Palmeiras, a suada vitória é muito comemorada porque deixa a equipe com 67 pontos. Joga, portanto, a pressão sobre o rival carioca, líder isolado da competição. O Fortaleza, outro que ainda não entrou em campo, tem 63 pontos e é o terceiro. A disputa pela taça está polarizada entre os três.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Leia também

Atlético-MG x Botafogo: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo



Goleira colombiana defende 3 pênaltis, Palmeiras bate Corinthians e é campeão do Paulista feminino



*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Paula