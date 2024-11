Num jogo de poucas oportunidades, Red Bull Bragantino e São Paulo empataram em 1 a 1 em Bragança Paulista nesta quarta-feira (20), um resultado que ajuda muito pouco as duas equipes. Os donos da casa, que não vencem há dez partidas, permanecem na zona de rebaixamento, enquanto o São Paulo não consegue ganhar posições para entrar no grupo das equipes que se classificam para a fase de grupos da Conmebol Libertadores.

O Bragantino é o 17º colocado, com 37 pontos, a mesma pontuação do Criciúma, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, mas com uma vitória a menos (8 a 9). O São Paulo também não se mexeu na classificação: é o sexto, com 58 pontos, um a menos do que Inter e Flamengo, que ainda jogam na rodada.

O São Paulo volta a campo primeiro: recebe o Atlético-MG, sábado (23), às 21h30 (horário de Brasília), no Morumbis. O Red Bull Bragantino joga fora, no domingo (24). Encara o Internacional, às 16h (horário de Brasília), no Beira-Rio.

