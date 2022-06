A polícia prendeu na manhã desta quarta-feira (15), um casal que estava sendo procurado por torturar uma criança de 4 anos no bairro Compensa, na zona Oeste. O menino está internado em coma desde o último sábado (11).

A vítima chegou ao Hospital da Criança da Zona Oeste com hematomas pelo corpo e marcas de mordidas e cortes na região do pênis. Além disso, ele também sofreu um ferimento no rosto e no crânio.

O suspeito, de 31 anos, e a atual esposa dele, de 28 anos, estavam escondidos na casa de um familiar na Comunidade São João, no bairro Lagoa Azul, na zona Norte.

Segundo a delegada Joyce Coelho, o menino mora com a mãe, mas passa o final de semana com o pai, a madrasta e outro irmão de 7 anos, Nesses períodos ele era constantemente espancado pela mulher. As agressões foram confirmadas pelo irmãozinho mais velho.

“ Em uma breve pesquisa nós verificamos que esse menino de 4 anos já tem um histórico de maus-tratos. No dia 31 de maio ele falou em escuta especializada na delegacia que a madrasta pisava no estômago dele, derrubava ele no chão, cortava. Ele já tinha relatado para a genitora (...) Mesmo assim, no final de semana ele acabou voltando para a casa do genitor, onde ocorreu outra possível violência”, afirma Joyce