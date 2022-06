A Arquidiocese de Manaus vai realizar nesta quinta-feira (16), a solenidade de Corpus Christi. A expectativa é que cerca de 30 mil fiéis católicos participem do evento.

A Celebração Eucarística será presidida pelo arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner a partir das 16h30 e às 17h30 sairá em procissão com parada para bênção aos doentes em frente ao Hospital Beneficente, na Rua 10 de Julho.

Em seguida, haverá “Adoração ao Santíssimo Sacramento e bênção solene” no retorno à Avenida Eduardo Ribeiro.

O Corpus Christi, que é denominado do Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor, significa, em latim, "corpo de Cristo". É uma data móvel celebrada pela Igreja Católica sempre 60 dias depois do domingo de Páscoa ou na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade.

Na tradição católica, esta quinta-feira é considerada o dia no qual Jesus Cristo instituiu o sacramento da eucaristia. De acordo com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), no Corpus Christi se celebra a “presença real de Jesus Cristo no pão e no vinho”.

A festa foi instituída pelo papa Urbano IV, no dia 8 de setembro de 1264 - ele publicou uma bula papal sobre o tema, chamada de "Transiturus", instituindo a data e concedendo indulgências às pessoas que fossem à missa neste dia. Urbano, porém, morreu após instituir a festa. A comemoração de Corpus Christi só se consolidaria décadas depois, quando a data foi reafirmada pelo Concílio de Viena, em 1311.