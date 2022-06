Um corpo do sexo masculino foi encontrado em um lago no município de Iranduba, no interior do Amazonas.

Informações preliminares dão conta de que pescadores estavam nas proximidades, e ao avistarem o corpo, informaram à polícia. Por ser uma área de difícil acesso, o Corpo de Bombeiros foi acionado.

A vítima estava com um profundo e extenso corte na cabeça, e trajava calça e bermuda preta.

O Instituto Médico legal (IML) irá fazer a remoção. E um laudo com a causa da morte deve sair nos próximos dias.

Fonte: Portal do Holanda