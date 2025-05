Padrasto é preso por abusar sexualmente das duas enteadas em Eirunepé

Visuliazação: 0

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Interativa de Polícia (DEP) de Eirunepé (a 1.160 quilômetros de Manaus), cumpriu, nesta quarta-feira (30/04), mandado de prisão preventiva de um homem, 38, por estupro de vulnerável contra suas enteadas, de 13 e 18 anos. A prisão faz parte Operação Caminhos Seguros, voltada à repressão de crimes de abuso e exploração sexual infanto-juvenil.

De acordo com o delegado Rafael Bruno Lima, da DEP de Eirunepé, as investigações iniciaram após a denúncia sobre o crime. Em escutas especializadas, as vítimas relataram que os abusos eram praticados desde a infância delas.

“As vítimas foram submetidas a exames de conjunção carnal, que atestaram a violência sexual contra elas. Contamos com apoio do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas) e do Conselho Tutelar no município, no intuito de fazer o acompanhamento do caso e para a realização das escutas especializadas”, falou o delegado.

Segundo ele, diante dos fatos, foi representada pela prisão preventiva do indivíduo e o mandado foi cumprida no beco do Pepeta, bairro São José, no município.

Procedimentos

O homem responderá por estupro de vulnerável e está à disposição da Justiça.