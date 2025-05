Visuliazação: 0

Grupo criminoso envolvido com tráfico e lavagem de dinheiro é alvo de operação policial no Estado. Durante a operação foram apreendidas armas de fogo, munições e dezenas de veículos — alguns deles de luxo.

Um gupo criminoso envolvido com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro foi alvo da segunda fase da Operação Renorcrim, nesta terça-feira (29), no Amazonas. A ação resultou no cumprimento de diversos mandados de prisão e de busca e apreensão, além do sequestro de bens e do bloqueio de contas bancárias.

Além do Amazonas, a operação também foi realizada nos estados do Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e São Paulo.

Durante a operação foram apreendidas armas de fogo, munições e dezenas de veículos — alguns deles de luxo.

A Operação Renorcrim é uma iniciativa da Rede Nacional de Unidades Especializadas no Enfrentamento às Organizações Criminosas, coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), por meio da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diopi).

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), com o apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), realiza, nesta quarta-feira (30), coletiva de imprensa para apresentar os resultados da segunda fase da Operação Renorcrim.

