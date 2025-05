Visuliazação: 0

Ao vistoriar as obras de reforma do Hospital do Coração Francisca Mendes, zona norte de Manaus, o governador Wilson Lima destacou que a unidade terá a capacidade de atendimento ampliada. O número de leitos passará de 147 para 204 e as intervenções fazem parte dos investimentos do programa Saúde Amazonas. O objetivo do Estado é otimizar os atendimentos cardiológicos do hospital, referência no tratamento de doenças cardíacas na região Norte.

A vistoria foi realizada na segunda-feira (27/04). O projeto é executado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE). A obra está com 22% de execução e tem conclusão prevista para 2026. Os investimentos são na ordem de R$ 43 milhões.

“O Hospital Francisca Mendes é referência tanto na questão cardíaca adulto quanto pediátrica. Nós estamos reformando toda a estrutura hospitalar, no sentido de ampliar em aproximadamente 2.000 m² a área construída, construir uma nova recepção. Nós estamos trazendo todo o padrão Delphina para a rede estadual de saúde e perpassa em ações como essa de infraestrutura, otimização dos espaços e ampliação de atendimentos”, afirmou o governador Wilson Lima.

O governador realizou a vistoria acompanhado do presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade, e do deputado estadual doutor Gomes. Além dos secretários de Saúde, Nayara Maksoud, e de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Marcellus Campêlo.

Serviços

A reforma e ampliação do Hospital do Coração Francisca Mendes iniciou no segundo semestre de 2024 e vai proporcionar o aumento da capacidade instalada em 38%, saltando de 147 para 204 leitos, entre clínicos e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

De acordo com a titular da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), Nayara Maksoud, a reforma da unidade é uma medida que se soma às recentes entregas de equipamentos tecnológicos para o Hospital Francisca Medes, modernizando os atendimentos e reduzindo o tempo de espera para realização de procedimentos de alta complexidade.

“A partir do momento em que o governador Wilson Lima realiza uma reforma e ampliação dessa unidade, nós vamos poder oferecer ainda mais serviços e de forma modernizada. Já trouxemos tecnologias nos equipamentos de ressonância cardíaca, que é o primeiro da rede pública do Amazonas, temos mais uma máquina de hemodinâmica, ampliação do laboratório que realiza por dia mais de 4 mil exames, e também vamos acolher mais pacientes de todo o norte do País”, destacou Maksoud.

Continuidade dos atendimentos

Mesmo com a reforma, os atendimentos continuam normalmente. Parte dos serviços ambulatoriais e laboratoriais na unidade foram realocados para outros espaços dentro da unidade ou para a mesma área do complexo do Hospital Francisca Mendes. O serviço de fisioterapia, que inclui reabilitação cardíaca pediátrica e de adulto, assim como o ambulatório pediátrico, foram transferidos, por exemplo, para o Centro de Atenção Integral à Melhor Idade (Caimi) Dr. André Araújo, ao lado da Maternidade Nazira Daou, que funcionam ao lado do hospital.

Para pacientes com agendamento de laboratório e ambulatório adulto, é necessário buscar a recepção da antiga pediatria, no Ambulatório II, dentro do hospital. Para mais informações, os pacientes podem procurar a recepção do hospital ou entrar em contato pelo e-mail: [email protected].

Obras

Conforme o cronograma, estão sendo finalizadas as obras do hospital-dia e das enfermarias, com serviços de instalação de pisos vinílicos, revestimentos cerâmicos, montagem de forro e pintura. Também está sendo feita a demolição do bloco da recepção, além da reforma do heliponto e da fachada.

As obras abrangem ainda a reforma do estacionamento, revitalização do laboratório, instalação de nova cobertura, revisão e manutenção das instalações de combate a incêndio e climatização das novas áreas.

“É um hospital que não tinha uma intervenção dessa magnitude desde a sua inauguração. Estamos ampliando a parte da recepção de 50 para 200 pessoas sendo atendidas simultaneamente. Estamos ampliando o ambulatório e a parte de consultórios. Agora, no mês de junho, vamos entregar a parte dos laboratórios e a cada mês uma entrega para melhorar o atendimento das pessoas”, destacou o titular da Sedurb, Marcellus Campêlo.