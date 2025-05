Visuliazação: 0

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) abordaram um micro-ônibus alternativo com pneu rasgado e, ao conferir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do motorista, constataram que a cor, dimensões e elementos gráficos estavam diferentes de um documento original.

Com a situação verificada, o motorista aproveitou um momento para se evadir do local. O veículo foi apreendido e encaminhado ao parqueamento do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

A Lei Municipal nº 2.898, de 2022, estabelece que adulterar documentação pública ou privada acarreta em multa de 500 UFMs (Unidade Fiscal do Município), equivalentes a R$ 72.685.

A operação ocorreu na avenida Mandii, no Distrito Industrial, zona Sul da cidade, e resultou na abordagem de 35 veículos, duas autuações e um veículo apreendido.

