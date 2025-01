A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (22/1), a Operação Última Marcha, que investiga grupo de motoqueiros que realizou ataque criminoso contra Agente de Polícia Federal, na madrugada do último sábado (18/1), por volta das 1h30, na zona centro-sul de Manaus.

Foram mobilizados 22 Policiais Federais para o cumprimento de seis mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados. As ordens judiciais visam elucidar a motivação do grupo, que agrediu fisicamente o policial.

Toda a ação do ataque foi filmada por câmeras de um circuito de segurança, o que facilitou a identificação dos participantes do ato criminoso. A vítima, já desacordada, foi socorrida por Policiais Militares que faziam a ronda no bairro, momento em que os homens evadiram do local levando a carteira funcional do policial.

Os envolvidos poderão ser responsabilizados pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado, associação criminosa e roubo majorado, entre outros. A soma das penas previstas para os delitos investigados pode ultrapassar 20 anos de prisão.