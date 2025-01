Santos e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 21h35 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O Verdão teve novidade no último treino antes do clássico: Piquerez, em fase final de recuperação da cirurgia no joelho esquerdo, participou de parte do treino com bola. No entanto, o lateral-esquerdo ainda segue fora dos jogos.

O técnico Abel Ferreira mandará a campo uma equipe bem diferente daquela que atuou contra o Noroeste. A ideia da comissão palmeirense é revezar jogadores e dar ritmo ao elenco. Sendo assim, a provável escalação do Palmeiras é: Weverton, Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez e Caio Paulista (Piquerez); Aníbal Moreno (Fabinho), Richard Ríos e Raphael Veiga; Mauricio, Estêvão e Thalys (Flaco López).

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Palmeiras ocupa a segunda colocação do Grupo D, com quatro pontos. O líder São Bernardo soma seis. O Alviverde venceu a Portuguesa por 2 a 0 na estreia do Estadual e, na sequência, ficou no 1 a 1 com o Noroeste. O jogo entre Santos e Palmeiras terá transmissão ao vivo com narração no YouTube Jovem Pan Esportes.