O Governo do Amazonas, por meio do Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 271 vagas de emprego disponíveis para esta quarta-feira (22).

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.

Vagas Disponíveis

40 VAGAS: ATENDENTE DE LANCHONETE – PRIMEIRO EMPREGO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS

Escolaridade: Ensino Técnico completo em recursos humanos e/ou superior cursando em gestão de Rh.

Com experiência na função, conhecimento em práticas e rotinas de rh em geral.

Obrigatório ter cursos de qualificação e reciclagem na área de RH.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação e currículo atualizado.

04 VAGAS: TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Técnico em refrigeração cursando ou completo.

Com experiência na função em linha branca, Fan coil, splitão, self e schiller. Realizar instalação e manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de refrigeração e climatização, aplica testes e regulagens para melhor o funcionamento.

Desejável ter cursos NR 10.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

05 VAGAS: AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio cursando ou Técnico completo.

Com experiência na função e com capacidade para realizar treinamentos.

Desejável ter cursos NR 35.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

05 VAGAS: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Obrigatório ter cursos NR10, NR12, NR35.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

40 VAGAS: PEIXEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Primeiro Emprego, com ou sem experiência na função e com Retiradas de Espinhas (Amanhar).

Desejável ter cursos na área e/ou Atendimento ao Cliente.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

40 VAGAS: AÇOUGUEIRO(A)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área e/ou Atendimento ao Cliente.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

40 VAGAS: ATENDENTE DE AÇOUGUE

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Primeiro Emprego, com ou sem experiência na função.

Desejável ter cursos na área e/ou Atendimento ao Cliente.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

20 VAGAS: FISCAL DE PERDA E PREVENÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área e/ou Informática Básica.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: COZINHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: ESTOQUISTA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL

Escolaridade: Superior cursando (Ciências contábeis à partir do 2º período).

Com experiência na função e em rotinas de departamento pessoal e administrativo no geral.

Diferencial possuir cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: DESIGNER GRÁFICO

Escolaridade: Ensino Médio ou Superior completo (Designer gráfico).

Conhecimento na área de design e produção gráfica em geral para confecção textil (roupas em geral).

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

02 VAGAS: SUPERVISOR (A) DE RESTAURANTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função área de restaurantes em geral.

Obrigatório curso de Manipulação de Alimentos.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: VENDEDOR(A) DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na área de materiais de construção.

Desejáveis cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: AJUDANTE DE CAMINHÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na área de materiais de construção.

Desejáveis cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função, conhecimento na área administrativa em geral.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação e currículo atualizado.

06 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Médio cursando ou completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

07 VAGAS: AJUDANTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Médio cursando ou completo.

Com experiência na função construção civil no geral.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

10 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Fundamental ou Médio completo.

Primeiro emprego ou com experiência.

Executar atividades de vendas externas, captação de cliente, ter boa comunicação e habilidade para trabalho em equipe

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação e currículo atualizado.

20 VAGAS: AJUDANTE GERAL – CARGA E DESCARGA

Escolaridade: Ensino Fundamental e Médio completo.

Primeiro emprego ou com experiência.

Executar atividades de organização e movimentação de cargas e mercadorias em geral, ter boa comunicação.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

02 VAGAS: GERENTE OPERACIONAL (RESIDENTES DE AUTAZES E NOVA OLINDA DO NORTE

Escolaridade: ensino médio ou superior completo em Administração, Logística ou áreas afins.

Com experiência na função

Ter vivência em supermercado, gestão de distribuidora de alimentos e bebidas.

Diferencial possuir cursos na área de gestão.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE DE LICITAÇÃO

Escolaridade: superior completo – Administração; Gestão Pública ou áreas afins.

Com experiência na função

Possuir habilidade com Excel/planilhas. Participam do planejamento estratégico e de curto prazo e avaliam políticas de impacto coletivo para o governo e outras organizações.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE FINANCEIRO

Escolaridade: Técnico Completo

Com experiência na função

Possuir habilidade com Excel/planilhas. Monitorar o fluxo de caixa, organizar e manter registros, elaborar orçamentos, analisar despesas e receitas, preparar relatórios financeiros e atividades afins.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação e currículo atualizado.

05 VAGAS: AUXILIAR DE MONTAGEM JR

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência na função e/ ou na Montagem de Estruturas para eventos de shows.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE PRODUÇÃO – TÊXTIL

Escolaridade: Ensino Médio cursando.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

05 VAGAS: PRÉ-VENDEDOR (A)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área de vendas de produtos alimentícios em geral, possuir CNH AB (EAR), ter disponibilidade para viagens interior do estado ter boa comunicação e habilidade para atendimento ao cliente.

Desejável ter cursos de Técnicas em vendas, Atendimento ao público.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

06 VAGAS: MOTORISTA CARRETEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Obrigatório CNH cat. E

Desejável ter cursos MOPP atualizado

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

03 VAGAS: FONOAUDIÓLOGA

Escolaridade: Ensino superior completo em Fonoaudiologia

Com experiência na função.

diferencial possuir curso de Disfagia

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio cursando ou completo

Com experiência na função, serviços de alimentação e processos auxiliares em geral.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: ARMAZENISTA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Desejável Informática Básica.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

