O deputado estadual Dr. George Lins (União Brasil-AM) foi eleito presidente da União Interamericana de Parlamentares (UNIPA), entidade que atua na integração dos países do Mercosul. A eleição ocorreu durante assembleia-geral virtual realizada nesta terça-feira (21), que também incluiu em sua pauta a apresentação, discussão e aprovação das contas da entidade referentes a 2024, além do planejamento estratégico para 2025 e a definição da nova diretoria para o biênio 2025/2026.

Dr. George Lins sucede o deputado catarinense Ivan Naatz, que deixou um legado importante de trabalho em temas regionais à frente da UNIPA. O parlamentar amazonense assume com a missão de ampliar a influência da UNIPA e fortalecer as conexões entre os países do bloco.

“É uma honra e um desafio assumir a presidência de uma entidade tão relevante como a UNIPA, que desempenha um papel fundamental na integração entre os países do Mercosul. Agradeço a confiança dos colegas parlamentares, especialmente ao deputado Ivan Naatz, que nos deixa uma base sólida. Trabalharei incansavelmente para representar os membros da entidade e fortalecer nosso bloco, buscando soluções conjuntas para desafios regionais”, afirmou Dr. George Lins.

Objetivos da nova gestão

Entre as prioridades da gestão 2025/2026 estão o fortalecimento da representação brasileira no Mercosul e a ampliação de projetos de intercâmbio nas áreas de saúde, educação e sustentabilidade. Além disso, Dr. George Lins reforçou o compromisso de fomentar debates sobre a preservação ambiental, destacando a liderança natural do Amazonas nessas discussões.

“Nosso estado tem uma responsabilidade global quando falamos de sustentabilidade, e precisamos colocar isso no centro das discussões regionais e internacionais. Quero trabalhar para integrar o Amazonas ainda mais às pautas sul-americanas e posicioná-lo como referência em desenvolvimento sustentável”, destacou o novo presidente.

Sobre a UNIPA

Fundada em 2001, a UNIPA tem sede na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e desempenha um papel fundamental na coordenação de atividades de deputados estaduais brasileiros em temas relacionados ao Mercado Comum do Sul (Mercosul). A entidade promove a integração dos países da América do Sul em áreas como educação, meio ambiente, cultura e saúde pública, além de interagir com blocos parlamentares de outros países do Mercosul e organizações congêneres.

Nova diretoria da UNIPA

Presidente: Deputado Dr. George Lins (AM)

1º Vice-Presidente: Deputado Fernando Krelling (SC)

2º Vice-Presidente: Deputado Mário César Filho (AM)

Secretário-Geral: Deputado Adjuto Afonso (AM)

Secretário-Geral Adjunto: Deputado Mário Motta (SC)

Diretor Financeiro: Deputado Ivan Naatz (SC)

Diretor Financeiro Adjunto: Deputado Rodrigo Minotto (SC)

Os coordenadores regionais da UNIPA incluem a Deputada Débora Menezes (AM), o Deputado Thiago Abrahim (AM), o Deputado Carlos Humberto (SC), o Deputado Marquito (SC), a Deputada Adriana Lara (RS), a Deputada Kelly Moraes (RS), o Deputado Ismael (RO), o Deputado Jean Oliveira (RO), o Deputado Marcelo Cabral (RR) e o Deputado Gabriel Picasso (RR). Entre os membros da entidade estão os Deputados Neodi Saretta, Maurício Peixer, Fabiano da Luz, Emerson Stein e Altair Silva (todos de SC), além dos Deputados João Luiz e Alessandra Campêlo (AM).

