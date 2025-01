No total, são disponibiizadas 45 vagas em Ciência de Dados. Os interessados devem se inscrever, de forma presencial, na Escola Superior de Tecnologia (EST), da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), que está com as inscrições abertas para o curso de pós-graduação lato sensu.

Os interessaados devem se inscrever até o dia 31 de janeiro, na Avenida Darcy Vargas, 1.200, Parque Dez de Novembro, na zona Centro-Sul de Manaus.

A formação é direcionada a profissionais graduados em cursos superiores reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC) das áreas de Computação (tais como Engenharia de Computação, Ciência da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas de Informação, Licenciatura em Computação e afins); Engenharias; e de Ciências Exatas e da Terra (Estatística, Matemática, Física).

O objetivo do curso é capacitar os discentes por meio de um ensino de qualidade ofertado pela universidade, onde os conceitos, metodologias, técnicas e tecnologias da Ciência de Dados contribuirão na formação de profissionais qualificados para resolução de problemas em empresas.

