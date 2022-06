Avalie o post

O nível do Rio Negro na região de Barcelos AM sobe a cada dia, afetando algumas áreas da sede e comunidades do nosso Município. A Prefeitura Municipal de Barcelos, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Defesa Civil, em parceria com a Secretaria Municipal de Economia e Finanças, Secretaria Municipal de Transportes e Secretaria Municipal de Assistência Social, seguem executando o cronograma de Ação Emergencial.

Nesta quarta feira (01), foram atendidos os Bairros do Centro e São Sebastião, com a construção da ponte de acesso na Av. Mariuá esquina com a Lobo D'Almada, próximo ao Papito. Também foram atendidos com a construção das marombas, os pontos comerciais da Ponta e casas no Bairro São Sebastião.

Além disso, foi realizado a vistoria no Bairro da Paz, na qual, receberá a construção da ponte de acesso a partir de hoje (02). As residências localizadas neste Bairro, também receberam pontes de acesso e construção de marombas, nas áreas que já haviam sido afetadas na semana passada.

Ressaltando, que as ações são gradativas, conforme cronograma, seguindo o quadro de evolução do desastre natural. Seguimos lutando!

Prefeitura Municipal de Barcelos

SEMMA/DC/SEMEF/SEMAS/SEMTRAN