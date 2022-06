5/5 - (1 vote)

Manaus já tem a 7ª maior cheia registrada desde 1903. Nesta quinta-feira, 02/06, o nível do rio chegou a marca de 29,51 metros, segundo registro do Porto de Manaus. A maior cota histórica é de 30,02 metros, em 2021.

Nesta última semana, a média de subida do rio, por dia, tem oscilado entre 1 centímetro, 2 cm e 3 cm. Com a marca de 29,51 metros, a cheia deste ano já ocupa a marca de sétima maior cheia da história, ultrapassando a enchente de 2014 que registou 29,50 metros.

Segundo pesquisadores do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), a previsão para este ano é que o rio Negro, na capital, alcance a cota máxima de 29,65 metros. A probabilidade de chegar a essa marca é de 80%.

Centro

Apesar de estar 47 centímetros abaixo da marca registrada neste mesmo dia, no ano passado, o rio continua em processo de enchente e sem previsão para início da vazante.

Com isso, a água tem atingido cada vez mais os comércios e as ruas da área central. Esta semana, a prefeitura de Manaus interditou a rua Barão de São Domingos, no cruzamento com a rua Pedro Botelho. Neste caso, os motoristas devem seguir em frente pela rua Pedro Botelho, acessar a avenida Lourenço da Silva Braga, onde terá opções para sair do Centro pelas avenidas Joaquim Nabuco ou Floriano Peixoto.

A rua dos Barés continua interditada, no trecho entre a avenida Joaquim Nabuco e Pedro Botelho.

Amazonas

A Defesa Civil do Amazonas, por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres aponta que 467.244 pessoas e 116.811 famílias já foram afetadas pela enchente deste ano em todo o Estado do Amazonas.

Junho começou com 17 municípios em situação de alerta e 42 em estado de emergência.

Ranking das 10 maiores cheias:

1ª: 2021 - 30,02 metros

2ª: 2012 - 29,97 metros

3ª: 2009 - 29,77 metros

4ª: 1953 - 29,69 metros

5ª: 2015 - 29,66 metros

6ª: 1976 - 29,61 metros

7ª: 2022 - 29,51 metros (enchendo)

8ª 2014 - 29,50 metros

9ª: 1989 - 29,42 metros

2019 - 29,42 metros

10ª 1922 - 29,35 metros