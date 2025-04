Visuliazação: 0

Matheus Luiz Melo de Oliveira Cunha, de 26 anos, foi preso em flagrante durante uma operação coordenada pelo Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), nesta quinta-feira (10/04), em Manaus. Ele é suspeito de participar de um esquema de tráfico interestadual de drogas com ramificações nos estados do Pará e Ceará. A ação resultou na apreensão de 280 quilos de drogas e 12 veículos. O prejuízo ao crime organizado é estimado em R$ 10 milhões.

De acordo com o delegado Rodrigo Torres, coordenador do Denarc, as investigações começaram em fevereiro, quando o departamento identificou uma organização criminosa atuando no transporte de entorpecentes para outras regiões do país.

A quadrilha utilizava uma empresa de revenda de veículos como fachada para esconder as drogas nos automóveis antes do envio.

“Ontem, durante a campana, conseguimos perceber a movimentação dos veículos já com uma carga de entorpecentes. Durante a abordagem na falsa concessionária, localizada no conjunto Parque das Laranjeiras, encontramos 280 kg de drogas, dos quais 240 kg eram do tipo skunk e 40 kg de cocaína. Ao todo, foram apreendidos 10 carros, uma moto e um caminhão usados no transporte”, explicou Torres, em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (11/04).

Segundo o delegado, Matheus Luiz era o responsável pela logística da operação. “Ele recebia as drogas, camuflava nos veículos e fazia o envio para outros estados. Parte da carga era destinada a Santarém (PA) e a outra, para Fortaleza (CE). O grupo atuava nesse esquema há pelo menos um ano”, detalhou.

O delegado-geral da PC-AM, Bruno Fraga, afirmou que a operação teve como objetivo enfraquecer financeiramente as organizações criminosas.

“Essa dinâmica de lavagem de dinheiro por meio de falsas concessionárias de veículos já vinha sendo monitorada pelo Denarc. Desta vez, os traficantes que trazem drogas da Tríplice Fronteira e escoam por carros e veículos grandes não tiveram sorte, graças ao trabalho de inteligência da polícia”, declarou.

Ainda segundo Fraga, os veículos apreendidos somam cerca de R$ 2 milhões em valor de mercado, enquanto os entorpecentes ultrapassam R$ 8 milhões.

“As investigações continuarão para identificar os “laranjas” envolvidos na aquisição dos veículos e os destinatários da droga em outros estados”, ressaltou o delegado-geral.

Matheus Luiz foi autuado por tráfico de drogas e deve passar por audiência de custódia ainda hoje. Ele segue à disposição da Justiça.