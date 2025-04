Visuliazação: 3

O Governo do Estado do Amazonas decretou ponto facultativo nas repartições públicas estaduais para a próxima quinta-feira, 17 de abril de 2025, véspera do feriado nacional da Sexta-feira da Paixão (18). A decisão foi publicada em decreto assinado pelo governador Wilson Lima na edição do Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (9).

Com isso, os servidores do Estado terão um feriado prolongado: quinta-feira (17), por ponto facultativo, e sexta-feira (18), feriado religioso nacional. Além disso, no dia 21 de abril também será feriado. O decreto ressalva que os procedimentos já agendados pelo Sistema Estadual de Saúde estão mantidos.

A medida leva em consideração a tradição dos ofícios religiosos da Semana Santa e estabelece ainda que a Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar promova a compensação das horas normais de ensino, caso necessário. Já a Secretaria de Administração e Gestão deverá organizar o banco de horas dos servidores para possíveis compensações.

A determinação vale para repartições públicas, autarquias e fundações do Estado, com exceção dos serviços essenciais e previamente agendados.