Uma onça foi flagrada caminhando tranquilamente perto de um condomínio residencial em Senador Canedo, na região metropolitana de Goiânia, a cerca de 200 quilômetros de Brasília. O caso aconteceu na manhã deste domingo (7). As imagens foram registradas por uma moradora.

O vídeo mostra a onça caminhando pela grama da parte externa do condomínio. O animal aparenta ser adulto e não apresentava ferimentos.

A empresária Jhessika Lorrane, 27 anos, moradora que flagrou o momento, afirma ter visto o animal tentando passar pela cerca de proteção do condomínio. No local, é comum o tráfego de pedestres e ciclistas. No momento em que a onça foi vista, não havia ninguém, além de Jhessika, no lugar.

Nas redes sociais da prefeitura, a bióloga Virgínia dos Santos explicou que o fato de a onça ter sido vista em uma área urbana indica que provavelmente o habitat natural dela está sendo reduzido ou que ela procurava alimentos. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Ambiental foram acionados na tentativa de localizar o felino, que, até o momento desta publicação, não foi encontrado.

