Casal acusado de matar adolescente deve receber decisão final nesta terça-feira (9), após debate dos sete jurados

São Paulo – O interrogatório do casal suspeito de assassinar Vitória Gabrielly foi encerrado por volta das 19h40 desta segunda-feira (8) com os suspeitos apresentando atitudes diferentes nos interrogatórios. Em depoimento ao júri, o réu Bruno Oliveira negou a acusação, enquanto Mayara Abrantes se manteve em silêncio.

Além deles e de seus advogados, quatro testemunhas de acusação, dez de defesa, juiz, promotor, assistente de acusação e sete jurados participaram da audiência no Fórum de São Roque, interior de São Paulo. O julgamento deve ser retomado às 9h desta terça-feira, com o debate do júri sobre absolvição e condenação dos suspeitos.

Por conta da pandemia de Covid-19, a sessão teve medidas de isolamento social e não permitiu a presença de público. Desde a manhã desta segunda, as testemunhas de defesa e acusação tiveram depoimentos colhidos, até o começo dos interrogatórios, por volta das 18h.

Mais de três anos depois da morte, o assassinato só resultou na prisão de Júlio César Ergesse, sentenciado a 23 anos de prisão.

Vitória Gabrielly, de 12 anos, desapareceu após sair para andar de patins perto do ginásio de esportes, no dia 8 de junho de 2018. O caso mobilizou e comoveu a população de Araçariguama, no interior de São Paulo.

A polícia e os moradores se mobilizaram em buscas pela garota. O corpo foi encontrado oito dias depois, em um matagal, às margens de uma estrada rural. Ela havia sido amarrada antes de ser morta.

A Justiça entendeu que Vitória havia sido morta por engano, em um assassinato encomendado para acertar contas do tráfico de drogas. Em 22 de agosto de 2019, a Justiça de São Roque, no interior de São Paulo, marcou o julgamento de Júlio César Ergesse. No dia 21 de outubro, ele foi à júri popular.

Após 11 horas de julgamento, os jurados acataram a tese da acusação de que o pedreiro teve papel decisivo no assassinato da garota. Ele foi condenado a 34 anos de prisão. Mayara Abrantes e Bruno Oliveira também estão presos pelo crime e ainda não foram julgados.

