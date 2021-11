Avalie o post

O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira (8) | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Após se envolver em uma discussão em uma casa de shows, situada na avenida Autaz Mirim, no bairro São José Operário, na Zona Leste de Manaus, um homem identificado como Márcio Vieira de Souza, de 28 anos, foi executado a tiros na madrugada desta segunda-feira (8). O crime chocou frequentadores do local.

Conforme testemunhas, a vítima foi assassinada no estacionamento da casa de shows no momento em que deixava o local. Uma discussão com dois homens pode ter ocasionado o crime.

Os suspeitos teriam saído da casa de shows e, minutos depois, surpreenderam Márcio com os tiros ao chegarem em uma motocicleta. Os suspeitos fugiram e, até o momento, não foram identificados.

A vítima não resistiu e morreu no local. A morte dela foi constatada por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O local foi isolado pela Polícia Militar para atuação das demais equipes competentes.

O corpo de Márcio foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e encaminhado para exame necroscópico.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

