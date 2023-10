A Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) já recebeu oito denúncias de estupro envolvendo o motorista de aplicativo Marcelo Gustavo Lima da Silva, de 36 anos, de acordo com a deputada estadual Alessandra Campelo (Podemos). O homem está sendo procurado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

A parlamentar relatou que, entre as vítimas que denunciaram o suspeito, há passageiras que sofreram tentativa de estupro, mas conseguiram fugir, e mulheres que sofreram com a consumação do crime de estupro.

Conforme o primeiro Boletim de Ocorrência (BO) registrado contra Marcelo, no 15° DIP, a vítima, de 25 anos, pediu uma corrida no aplicativo inDrive, na madrugada do dia 17 de setembro, e, durante o trajeto, foi ameaçada com uma faca quando o motorista tentou abusar sexualmente dela. Felizmente, ela conseguiu fugir e fazer a denúncia.

Campello pediu apoio da população para ajudar a polícia a prender o suspeito. A Procuradoria da Mulher fica no segundo andar da Assembleia e o número para denúncias é o (92) 99400-0093.

A PC-AM também solicita a quem tiver informações da localização de Marcelo, deve repassar aos números (92) 99294-7323, disque-denúncia do 15° DIP; (92) 99361-6172, do 19° DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do informante será preservada.