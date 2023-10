A Liga Saudita anunciou nesta terça-feira, 3, os vencedores dos prêmios individuais de setembro. Com cinco gols marcados e três assistências em quatro partidas do Al-Nassr, o português Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador do campeonato do mês passado. Por causa dos quatro triunfos e o 100% de aproveitamento, o treinador do Al-Nassr, o também lusitano Luís Castro, ganhou na categoria de melhor técnico. Já o brasileiro Marcelo Grohe, do Al-Ittihad, foi escolhido o melhor goleiro do período. Atualmente, o Al-Hilal lidera o torneio com 20 pontos, seguido de Al-Ittihad (19), Al-Taawon (19), Al-Nassr (18), Al-Ettifaq (17) e Al-Ahli (16).

The RSL top scorer with goals @Cristiano is your September Player of the Month #yallaRSL | @Roshnksa pic.twitter.com/DdXd0AB6IQ — Roshn Saudi League (@SPL_EN) October 3, 2023

Al Nassr's Luis Castro is the undisputed winner of the RSL Coach of the Month for September #yallaRSL | @Roshnksa pic.twitter.com/NT9Al0RHoP — Roshn Saudi League (@SPL_EN) October 3, 2023

Marcelo Grohe of @ittihad_en is the RSL Goalkeeper of the Month for September #yallaRSL | @Roshnksa pic.twitter.com/QmlQc19e14 — Roshn Saudi League (@SPL_EN) October 3, 2023