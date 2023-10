A Polícia Federal (PF) começou a emitir o novo modelo do passaporte brasileiro nesta terça-feira (3). A nova identidade busca aprimorar e modernizar os elementos de segurança do documento.

Entre as mudanças, estão o reforço das páginas com marcas-d'água extras, ilustrações com a fauna e a flora brasileira e imagens que só podem ser observadas com luz ultravioleta. No exterior, consulados e embaixadas brasileiros só vão começar a emissão em 2024.

Os modelos antigos podem ser usados até o documento perder a validade. Assim, quando o interessado entrar com o pedido de renovação, já vai receber o documento na sua nova versão. O valor para a emissão continua o mesmo, de R$ 257,25.

Confira as principais mudanças:

• O brasão da República volta a ser estampado na placa, além de bandeiras do Brasil em baixo-relevo;

• O número de marcas-d’água subiu de 1 para 13;

• As páginas são ilustradas com a fauna e a flora brasileiras;

• Imagens de fundo com homenagens aos biomas brasileiros que só podem ser vistas com luz ultravioleta;

• Uma imagem do dono do passaporte formada por dados biométricos, para dificultar as fraudes;

• Página da identificação protegida com um laminado de segurança.

A última atualização do documento ocorreu em 2015, quando o passaporte brasileiro ganhou um chip e passou a ser denominado “passaporte eletrônico”, que permite operações mais ágeis e seguras na entrada e saída de países. Além disso, o prazo de validade passou a ser de dez anos.