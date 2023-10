Com a proposta de aprimorar habilidades de entrevista investigativa, teve início nesta terça-feira (3), na sede da Suframa, o curso “Entrevista Investigativa - Teoria e Prática”, voltado aos servidores públicos federais envolvidos nas atividades de correição. A correição desempenha um papel crucial na identificação e correção de possíveis irregularidades, abusos ou desvios de conduta, garantindo, assim, a transparência, a ética e o eficiente funcionamento da administração pública.

O superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, abriu as atividades do curso, dando as boas-vindas ao grupo e enfatizou a vital importância do controle na gestão pública. “A Suframa está sempre disponível para promover eventos de colaboração entre as instituições, e estamos ansiosos por um curso eficaz e enriquecedor para todos os participantes”, disse.

A corregedora da Suframa, Priscila Souza, destacou que a Autarquia vem promovendo várias capacitações no combate ao assédio ao longo do ano e que informações adicionais são necessárias aos servidores atuantes na área. “Sabemos que o trabalho correcional é bem rígido e acredito que o know-how adquirido aqui vai ajudar no nosso trabalho. Entramos em contato com o Ministério da Fazenda para que a Suframa pudesse ceder lugar para esse evento e estamos bastante entusiasmados que o curso se concretizou”, pontuou.

A mesa de abertura do curso também contou com a presença da corregedora do Inmetro, Rita de Cássia; do auditor da Receita Federal, Marcos Salles; e do diretor de inteligência da Corregedoria do Ministério da Fazenda, Natanai Carvalho, que liderou as atividades no primeiro dia do curso. Carvalho é especialista em Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro pela Universidade Católica de Brasília.

Um dos principais temas a serem discutidos no decorrer do curso é a técnica de rapport, palavra de origem francesa (rapporter), que significa “trazer de volta” ou “criar uma relação”. A técnica de rapport é um conjunto de habilidades e estratégias de comunicação utilizadas para estabelecer e manter um relacionamento harmonioso e de confiança com outra pessoa, que envolve elementos como ouvir atentamente, demonstrar empatia, espelhar linguagem corporal e verbal, e buscar se adequar à pessoa com quem você está interagindo. “É esse vínculo de confiança que liga as pessoas e permite o fluxo de informação transitar livremente”, explica Carvalho.

Até sextaCom carga horária de 32 horas, o curso vai até sexta-feira (6) sob a condução de instrutores da Corregedoria do Ministério da Fazenda (Coger/MF). A escolha da Suframa como anfitriã do curso se deve ao seu papel como signatária do Fórum de Corregedorias da Área Econômica do executivo federal, conhecido como "Foco.E +". Este fórum tem como objetivo promover ações integradas, oferecer apoio mútuo e facilitar o intercâmbio de experiências, informações e tecnologias na administração pública.