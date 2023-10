Neymar, enfim, desencantou com a camisa do Al-Hilal, nesta terça-feira, 3. Depois de passar quatro jogos sem balançar as redes no time da Arábia Saudita e até desperdiçar uma penalidade, o atacante marcou na vitória por 3 a 0 sobre o Nassaji Mazandaran, no Irã, pela segunda rodada da Liga dos Campeões da Ásia. Após Mitrovic abrir o placar para os visitantes, o brasileiro ampliou em chute forte de esquerda, já na etapa complementar (assista abaixo). No fim, Al-Shehri ainda deu números finais nos últimos minutos do confronto. Com o resultado, o Al-Hilal assume a liderança do Grupo D com quatro pontos, levando vantagem sobre o Navhabor (Uzbequistão) no saldo de gols. Nassaji Mazandaran tem três pontos, enquanto o Mumbai City (Índia) está zerado.

O 1° gol de Neymar com a camisa do Al Hilal!pic.twitter.com/N5rlc6XD6F — Sala12 (@OficialSala12) October 3, 2023